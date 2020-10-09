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«Рязаньэнерго» обслуживает системы уличного освещения в 66 городских и сельских поселениях
В настоящее время энергетики проводят техническое обслуживание 2 900 светильников.

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» выполняют комплекс работ по техническому обслуживанию систем наружного освещения в 66 городских и сельских поселениях Рязанской области, в том числе в Касимове и Скопине.

«Сейчас проводится техническое обслуживание, включая ликвидацию нарушений, около 2 900 светильников, и наша деятельность в этом направления планомерно развивается. В настоящее время реализуется план по увеличению охвата территории региона: планируется провести модернизацию и обеспечивать техническое обслуживание еще около 19 000 фонарей в областном центре и 12 400 — в населенных пунктах Рязанской области в зоне эксплуатационной ответственности „Рязаньэнерго“. Наш персонал выполняет все работы профессионально, надежно и оперативно в части реагирования на возможные аварийные ситуации», — подчеркнул директор «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Сергей Котенев.

Так, к настоящему времени энергетики заменили и установили около 120 уличных осветительных приборов на территории Шиловского, Ерахтурского, Задубровского, Ибредского, Инякинского, Мосоловского, Санского, Тимошкинского, Тырновского, Аделинского, Борковского, Желудевского, Занино-Починковского и Лесновского сельских поселений Шиловского района.

До конца года все территории сельских поселений Шиловского района будут полностью охвачены. На данный момент в рамках реализации муниципальных контрактов на техническом обслуживании здесь находится порядка 330 осветительных приборов. Энергетики установят здесь еще 170 новых современных светодиодных светильников, позволяющих значительно снизить объемы энергопотребления и обеспечить лучшую освещенность сельских улиц для повышения безопасности и уровня комфорта их жителей.