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Росздравнадзор ответил на сообщения о побочных эффектах лекарства от коронавируса
Ранее сообщалось, что от лекарства могут возникнуть моторные нарушения.

В Росздравнадзоре заявили, что не получали извещений о таких побочных эффектах, как моторные нарушения и падения, от приема препарата «Фавипиравир» от коронавируса. Об этом передает РИА Новости.

Ранее документ опубликовал информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией «ФармаCOVID» на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава.

В Росздравнадзоре сообщили, что сведений о «развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», не поступало. В ведомстве сослались на данные базы «Фармконадзор 2.0».

Там добавили, что о нежелательных реакциях нужно сообщать в ведомство.

Отметим, сообщения о том, что у лекарства нашли побочные эффекты, ранее опубликовали СМИ.