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Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства и премьера
Они будут исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьера. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

В указе говорился, что отставка премьер-министра Кыргызской республики Кубатбека Боронова принята, правительство также считается ушедшим в отставку.

Лица, занимавшие должности премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.

Отметим, в стране начались беспорядки после выборов 4 октября. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные результаты вызвали массовые протесты в Бишкеке.