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Оперштаб: в рязанских больницах лечатся 13 детей с коронавирусом
Всего в больницах находится 255 пациентов с COVID-19.

Оперштаб в пятницу, 9 сентября, рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в Рязанской области.

В больницах находится 255 пациентов с COVID-19, в том числе 13 детей. По информации регионального минздрава, состояние 51 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 187 пациентов — средней степени тяжести.

В тяжелом состоянии находятся 17 человек, из них семь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.