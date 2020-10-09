Мошенники напугали рязанцев и украли у них более миллиона

Оперативники устанавливают личности злоумышленников.

Полицейские начали расследование четырех фактов мошенничества в Рязанской области, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшие рассказали, что им звонили и представлялись работником службы безопасности банка. Звонивший утверждал, что кто-то пытается незаконно перевести их деньги. Напугав рязанцев, мошенник просил назвать данные о банковской карте, чтобы «обезопасить сбережения».

Жители региона передали информацию. Таким образом, со счета 43-летнего жителя Спасска пропали 120 тысяч рублей, с банковской карты 29-летнего рязанского инженера — 170 тысяч рублей, со счета 40-летнего рабочего из Рязани — 400 тысяч рублей, а со счета 51-летнего рязанского рабочего похитили 665 тысяч рублей.

Полицейские опросили пострадавших и выяснили, что к мошенничествам причастны разные люди.

Оперативники устанавливают личности злоумышленников.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 159 УК.