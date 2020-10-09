\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 09
15°
Сбт, 10
15°
Вск, 11
13°
ЦБ USD 77.92 -0.17 09/10
ЦБ EUR 91.7 -0.11 09/10
Нал. USD 77.05 / 79.01 10:42
Нал. EUR 90.7 / 90.90 09:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
Вчера 16:44
2 635
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
Вчера 10:46
3 395
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
29 679
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
23 362
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Фото: в Старожиловском районе поезд протаранил «девятку»
Локомотив ударил машину в левый бок и протащил ее примерно на сто метров.

В четверг, 8 октября, в 16:27 на нерегулируемом железнодорожном переезде возле деревни Хрущево товарный поезд протаранил «девятку». Об этом сообщило ИД «Пресса».

За рулем машины был житель поселка Совхоз имени Ленина Старожиловского района 1979 года рождения.

Мастер линейного участка № 5 Рязанской дистанции пути рассказал, что «девятка» «выскочила» сбоку и вылетела на переезд. В этот момент товарный состав трогался со станции, он ехал со скоростью около 20 километров в час.

Машинист поезда попытался затормозить, но локомотив ударил машину в левый бок и протащил ее примерно на сто метров.

По словам очевидцев, водитель вышел сам из машины, его госпитализировали сотрудники «скорой помощи» в Старожиловскую РБ.

С помощью пожарного автомобиля сотрудники аварийно-спасательной службы освободили железнодорожные пути, подтащив легковой автомобиль к дороге.