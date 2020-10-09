Фото: в Старожиловском районе поезд протаранил «девятку»

Локомотив ударил машину в левый бок и протащил ее примерно на сто метров.

В четверг, 8 октября, в 16:27 на нерегулируемом железнодорожном переезде возле деревни Хрущево товарный поезд протаранил «девятку». Об этом сообщило ИД « Пресса ».

За рулем машины был житель поселка Совхоз имени Ленина Старожиловского района 1979 года рождения.

Мастер линейного участка № 5 Рязанской дистанции пути рассказал, что «девятка» «выскочила» сбоку и вылетела на переезд. В этот момент товарный состав трогался со станции, он ехал со скоростью около 20 километров в час.

Машинист поезда попытался затормозить, но локомотив ударил машину в левый бок и протащил ее примерно на сто метров.

По словам очевидцев, водитель вышел сам из машины, его госпитализировали сотрудники «скорой помощи» в Старожиловскую РБ.

С помощью пожарного автомобиля сотрудники аварийно-спасательной службы освободили железнодорожные пути, подтащив легковой автомобиль к дороге.