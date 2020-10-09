Архангельского и.о. министра образования задержали за разврат
Мужчину подозревают в преступлениях по статьям 135 и 242 УК.
Архангельского и.о. министра образования Юрия Гнедышева задержали за разврат в отношении несовершеннолетних и распространение порно. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает
Мужчину подозревают в преступлениях по статьям 135 и 242 УК. В его кабинете устроили обыск, оттуда изъяли системный блок, телефоны, электронные носители.
Юрия Гнедышева задержали на двое суток.
Как пояснили в пресс-службе, Гнедышев в четверг написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.