Архангельского и.о. министра образования задержали за разврат

Мужчину подозревают в преступлениях по статьям 135 и 242 УК.

Архангельского и.о. министра образования Юрия Гнедышева задержали за разврат в отношении несовершеннолетних и распространение порно. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Мужчину подозревают в преступлениях по статьям 135 и 242 УК. В его кабинете устроили обыск, оттуда изъяли системный блок, телефоны, электронные носители.

Юрия Гнедышева задержали на двое суток.

Как пояснили в пресс-службе, Гнедышев в четверг написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.