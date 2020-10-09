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Архангельского и.о. министра образования задержали за разврат
Мужчину подозревают в преступлениях по статьям 135 и 242 УК.

Архангельского и.о. министра образования Юрия Гнедышева задержали за разврат в отношении несовершеннолетних и распространение порно. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Мужчину подозревают в преступлениях по статьям 135 и 242 УК. В его кабинете устроили обыск, оттуда изъяли системный блок, телефоны, электронные носители.

Юрия Гнедышева задержали на двое суток.

Как пояснили в пресс-службе, Гнедышев в четверг написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.