За сутки госпитализировали 27 рязанцев с коронавирусом

В больницах находятся 10 детей.

За сутки госпитализировали 27 рязанцев с коронавирусом. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил региональный оперштаб.

По данным на 19:00, в больницах региона находится 251 пациент с COVID-19, в том числе 10 детей.

Состояние 51 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 183 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 17 человек, из них 7 подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных болезнь протекает в легкой форме, они на карантине дома.