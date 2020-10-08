За оборот фальшивых денег в Рязанской области задержали мать и сына

Мужчину арестовали.

За оборот фальшивых денег в Рязанской области задержали мать и сына. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали, что 32-летний житель Подмосковья и его 65-летняя мать планируют проехать по региону, чтобы сбыть подделки. Они проследили за машиной подозреваемой и выяснили, что мужчина расплатился фальшивыми пятитысячными купюрами за мед в Кораблинском районе, ведро яблок в Старожиловском районе, грибы в Шацком районе.

Когда авто подозреваемых остановили, в салоне нашли продукты, полученные на сдачу деньги и 54 поддельные пятитысячные купюры, которые они купили в интернете.

В отношении 32-летнего жителя Московской области возбудили 4 уголовных дела по части 1 статьи 186 УК, его арестовали. Причастность 65-летней женщины к преступлению устанавливают.