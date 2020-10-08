В Рыбновском районе изъяли более килограмма марихуаны

Наркотики нашли у безработного мужчины.

В Рыбновском районе изъяли более килограмма марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Наркотики нашли в сарае и доме 48-летнего безработного. Оперативники неоднократно заставали мужчину в наркопритонах, он являлся фигурантом нескольких уголовных дел.

Как оказалось, рыбновец на своем участке вырастил копоплю из семян, а осенью сделал сырья наркотики.

На мужчину завели дело по части 2 статьи 228 УК («Незаконное изготовление и хранение наркотиков в крупном размере»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.