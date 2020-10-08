В Рязанской области выявили еще один летальный случай COVID-19

В России зарегистрировали 11 493 случая коронавируса.

В Рязанской области выявили еще один летальный случай COVID-19. С начала пандемии от коронавируса умерли 53 человека. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе зафиксировали 58 случаев заражения (всего 8 589), выздоровели 22 пациента (всего 6 864).

Еще 65 положительных тестов находятся на подтверждении.

В России выявили 11 493 случая коронавируса (1 260 112), выписали 7 054 человек (1 002 329). Умер 191 пациент (22 056).