В октябре в Кораблине зацвела вишня
В сентябре рязанцы замечали в разных районах цветущую сирень.
В Кораблине зацвела вишня. Об этом в четверг, 8 октября,
Местная жительница Мария Кравчук рассказала, что заметила цветущее дерево рядом с дачей около районной больницы.
«Меня сюрпризы природы с одной стороны порадовали — повеяло весной, с другой — обеспокоили: видимо, климат нашей средней полосы действительно меняется», — поделилась она наблюдениями.
В сентябре цветущую сирень фотографировали в Скопинском районе, Ряжске и Михайловском районе.