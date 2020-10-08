В октябре в Кораблине зацвела вишня

В сентябре рязанцы замечали в разных районах цветущую сирень.

В Кораблине зацвела вишня. Об этом в четверг, 8 октября, сообщило издательство «Пресса».

Местная жительница Мария Кравчук рассказала, что заметила цветущее дерево рядом с дачей около районной больницы.

«Меня сюрпризы природы с одной стороны порадовали — повеяло весной, с другой — обеспокоили: видимо, климат нашей средней полосы действительно меняется», — поделилась она наблюдениями.

В сентябре цветущую сирень фотографировали в Скопинском районе, Ряжске и Михайловском районе.