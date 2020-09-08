В еще одном районе Рязанской области зацвела сирень

Внимание на цветущие кусты обратили местные жители.

В селе Козловка Михайловского района в сентябре зацвела сирень. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Внимание на цветущие кусты обратили местные жители.

В сообщении отметили, что причин у такого явления может быть много: аномалии погоды (теплая зима, жаркие засушливые последний месяц лета и начало осени), или именно этот куст был поврежден, а теперь восстановился и завершает вегетационный цикл.

Ранее цветущую сирень заметили в Ряжске.