В еще одном районе Рязанской области зацвела сирень
Внимание на цветущие кусты обратили местные жители.
В селе Козловка Михайловского района в сентябре зацвела сирень. Об этом пишет ИД «
Внимание на цветущие кусты обратили местные жители.
В сообщении отметили, что причин у такого явления может быть много: аномалии погоды (теплая зима, жаркие засушливые последний месяц лета и начало осени), или именно этот куст был поврежден, а теперь восстановился и завершает вегетационный цикл.
Ранее цветущую сирень заметили в Ряжске.