В центре Калуги появится светофор со смещенными переходами

Завершить работы по его установке планируют к 2021 году.

«ГТРК Калуга» со ссылкой на горуправу передает, что на пересечении улиц Степана Разина и Тульской установят новый светофор со смещенными пешеходными переходами. Завершить работы по его установке планируют к 2021 году, при этом модернизировать светофор начнут на текущей неделе.

Стоит отметить, что ранее городская управа уже сообщала о подобных проведенных работах по другим адресам. Так, светофоры со смещенными пешеходными переходами появились на улице Советской, в районе дома № 3; на улице Московской, а также на пересечении улицы Московской с улицей Тельмана.