Технического директора Рязанского приборного завода наградили памятным знаком губернатора

Он отмечен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Технического директора АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») Геннадия Колодько наградили Памятным знаком губернатора «Благодарность от Земли Рязанской». Он отмечен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

«На Государственный Рязанский приборный завод Геннадий Николаевич Колодько пришел после окончания вуза и неизменно трудится здесь 39 лет, пройдя путь от мастера цеха до технического директора, — рассказал генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Романович Виноградов. — На его счету успешная реализация сложнейших проектов по разработке и серийному освоению самых передовых образцов продукции, активная рационализаторская деятельность, а также многочисленные полезные модели и изобретения, защищенные патентами и используемые на практике. В настоящее время, когда перед нашим предприятием стоят серьезные задачи по созданию инновационных изделий, Геннадий Николаевич как руководитель, определяющий техническую политику завода, прилагает максимум усилий для их успешного решения».

Геннадий Колодько — кандидат технических наук, заслуженный ветеран труда завода, лауреат Премии Рязанской области по науке и технике имени академика Уткина. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; отмечен Почетным знаком Федеральной службы интеллектуальной собственности Министерства экономического развития России, Памятным и Почетным знаками Рязанской области «За наивысшие достижения», «За заслуги перед Рязанской областью», Почетными грамотами Минпромторга России, Госкорпорации «Ростех», АО «КРЭТ».

АО «Государственный Рязанский приборный завод» — ведущее российское предприятие, специализирующееся на разработке и производстве сложной радиоэлектронной продукции для авиации, медицинской техники, сварочного оборудования, электрозарядных станций для электромобилей, автомобильной электроники. Выпуск конкурентоспособных изделий обеспечивают высокий профессионализм работников АО «ГРПЗ» и мощное современное производство.