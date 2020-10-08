Стартовал Чемпионат России по биатлону «Мастерс»

Его участниками стали 64 представителей 12 регионов России.

В четверг, 8 октября, на биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязанском районе дали старт Чемпионату России по биатлону «Мастерс». Его участниками стали 64 представителей 12 регионов России.

На торжественном открытии соревнований присутствовали и.о. замминистра физкультуры и спорта региона Игорь Мишин, президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников, президент Федерации биатлона Рязанской области Виталий Адров.

Игорь Мишин от лица министра физкультуры и спорта региона Владислава Фролова приветствовал участников соревнований, поздравил собравшихся с началом турнира, отметив значимость проведения такого рода соревнований.

«Чемпионат России в категории „Мастерс“ в Рязанской области проходит впервые и отрадно видеть представителей других регионов, которые приехали к нам на гостеприимную рязанскую землю. Уверен что, соревнования, проходящие на одном из лучших биатлонных комплексов ЦФО, пройдут на высоком организационном уровне. Желаю участникам достойно представить свои регионы, честной борьбы, удачи и, конечно же, победы», — сказал он.

Соревнования являются лично-командными. В них участвуют спортсмены старше 35 лет, которые будут соревноваться в спринте, масстарте и эстафете.

Соревнования продлятся до 11 октября.