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С помощью РНПК в рязанском ДДТ установили автоматическую систему пожаротушения и благоустраивают входную группу
Рязанская НПК участвует в развитии региона своей производственной деятельностью.

С помощью Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», во Дворце детского творчества завершается ремонт входной группы и оборудована сцена автоматической системой пожаротушения. Это обеспечит комфортные и безопасные условия для детей и педагогов.

Ежегодно в ДДТ обучаются более 6 тысяч человек, в том числе и дети с ограниченными возможностями. В 2020 году на его территории обновят кирпичную кладку стен и труб под вазоны, брусчатку уложат на цементную стяжку, забетонируют поверхности и установят стальные опоры, отреставрируют лепные вазы, установят новые вазоны, покрасят металлические решетки.

Во Дворце детского творчества много легковоспламеняющихся декораций и оборудования, поэтому современная система пожаротушения здесь необходима. Установка способна работать в автоматическом режиме с подачей 50 кубометров воды под высоким давлением.

Рязанская НПК участвует в развитии региона своей производственной деятельностью. В 2020 году при поддержке нефтезавода в зале МКЦ установили новые кресла. Также помощь получили два детсада №88 и 75, где отремонтировали группы.

На средства предприятия областной клинический перинатальный центр и областная детская клиническая больница имени Дмитриевой закупили современное медицинское оборудование. Завод передал медработникам 5600 комбинезонов индивидуальной защиты марок DuPont и Rumax.

Кроме того, средства передали Окскому заповеднику, школе и Дому культуры поселка Турлатово.