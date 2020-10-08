Рязанскому подростку спасли руку при помощи посмертного донора

14-летнему подростку поставили диагноз «обширная костная киста плечевой кости справа».

Пациенту рязанской ОДКБ спасли руку, вырастив для нее кость из донорского материала, сообщил сайт регионального минздрава.

14-летнему подростку поставили диагноз «обширная костная киста плечевой кости справа». Правая рука мальчика постоянно находилась в гипсе, была тоньше левой. Кроме того, заболевание прогрессировало, и у врачей были опасения, что киста может распространиться дальше.

«Ребенок уже проходил хирургическое лечение в другом регионе. Специалисты попытались удалить кисту, но случился рецидив. Когда мальчик попал к нам, кость была поражена полностью, за исключением двух головок сверху и снизу. Такое состояние говорило о том, что не исключена ампутация руки. Для спасения ребенку требовалась донорская кость», — рассказал врач травматолог-ортопед Андрей Голобоков.

Врачи со специалистами из Самары разработали трансплантат для пациента. Из костной ткани, взятой у посмертного донора, вырастили препарат, который заменил мальчику собственную кость. Далее медики провели операцию, во время которой заменили кость на донорскую.

Мальчик спустя три месяца восстановился.