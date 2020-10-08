Рязанскому губернатору доложили о студентах с COVID-19

По словам главы регионального Роспотребнадзора, групповых очагов нет.

Рязанскому губернатору доложили о студентах с COVID-19. В среду, 8 октября, Николай Любимов провел видеоконференцию с региональным Советом ректором, сообщил сайт областного правительства.

Глава рязанского управления Роспотребнадзора Лариса Сараева рассказала, что с середины сентября в вузах выявили 41 случай коронавируса. По ее словам, групповых очагов нет.

Сараева напомнила участникам совещания обязательные противоэпидемические меры (термометрию, использование средств защиты органов дыхания, обработку рук антисептиками, обеззараживание воздуха, ежедневную уборку, дезинфекцию поверхностей, максимальное разобщение учебных групп и запрет на массовые мероприятия). Губернатор призвал ректоров следить за выполнением этих требований.

Ранее сообщалось, что в 26 образовательных учреждениях Рязани зафиксировали коронавирус.