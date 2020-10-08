\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
17°
Птн, 09
15°
Сбт, 10
15°
ЦБ USD 78.09 -0.42 08/10
ЦБ EUR 91.81 -0.71 08/10
Нал. USD 77.65 / 79.93 10:21
Нал. EUR 91.35 / 92.25 09:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
26 696
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
20 458
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
29 868
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
30 587
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанскому губернатору доложили о студентах с COVID-19
По словам главы регионального Роспотребнадзора, групповых очагов нет.

Рязанскому губернатору доложили о студентах с COVID-19. В среду, 8 октября, Николай Любимов провел видеоконференцию с региональным Советом ректором, сообщил сайт областного правительства.

Глава рязанского управления Роспотребнадзора Лариса Сараева рассказала, что с середины сентября в вузах выявили 41 случай коронавируса. По ее словам, групповых очагов нет.

Сараева напомнила участникам совещания обязательные противоэпидемические меры (термометрию, использование средств защиты органов дыхания, обработку рук антисептиками, обеззараживание воздуха, ежедневную уборку, дезинфекцию поверхностей, максимальное разобщение учебных групп и запрет на массовые мероприятия). Губернатор призвал ректоров следить за выполнением этих требований.

Ранее сообщалось, что в 26 образовательных учреждениях Рязани зафиксировали коронавирус.