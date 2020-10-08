Рязанский самбист Михаил Воробьев завоевал «серебро» Кубка России

Региональный минспорт поздравил рязанца и пожелал ему дальнейших успехов.

С 1 по 5 октября в Кстово Нижегородской области прошел Кубок России по самбо среди мужчин и женщин, который является отборочным в сборную России на Кубок мира 2021 года в Москве. Его участниками стали более 500 лучших спортсменов со всей страны.

По итогам соревнований в весовой категории до 71 кг «серебро» завоевал воспитанник СШОР «Родной край — спорт», призер чемпионатов Европы и мира-2019, неоднократный победитель Кубка Европы, мастер спорта России международного класса Михаил Воробьев. Его тренеры — Валерий Перетрухин и Сергей Серегин.

Региональный минспорт поздравил рязанца и пожелал ему дальнейших успехов.