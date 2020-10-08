Рязанский оперштаб обновил географию распространения COVID-19
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8654 человека.
В четверг, 8 октября, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8654 человека в
- Рязани — 4504 случая,
- Рязанском районе — 399,
- Ряжске — 241,
- Скопине — 234,
- Рыбном — 216,
- Касимове — 207,
- Сасове — 199,
- Новомичуринске — 161.
- Шиловском районе — 157,
- Скопинском — 148,
- Рыбновском — 147,
- Клепиковском районе — 136,
- Спасском — 136,
- Касимовском районе — 133,
- Михайловском — 127,
- Шилове — 109,
- Михайлове — 89,
- Александро-Невском — 76,
- Сараевском районе — 72,
- Александро-Невском — 63,
- Старожиловском районе — 61,
- Сапожке — 58,
- Сасовском районе — 57,
- Кораблине — 54,
- Шацком районе — 54,
- Пронском — 52,
- Спасске-Рязанском и Старожилове — по 50,
- Сараях — 48.
- Захаровском районе — 46,
- Шацке — 43,
- Пронске — 40,
- Ряжском районе — 40,
- Милославском — 38,
- Милославском и Спас-Клепиках — по 37,
- Чучкове — 36,
- Чучковском районе — 36,
- Кораблинском районе — 33,
- Захарове — 32,
- Ухолове — 31, Путятинском районе — 26,
- Ермишинском районе — 25,
- Кадоме и Путятине — по 24,
- Ермиши — 20,
- Сапожковском районе — 13,
- Ухоловском — 13,
- Пителинском районе — 9,
- Кадомском — 7,
- Пителине — 6.