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Рязанский оперштаб обновил географию распространения COVID-19
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8654 человека.

В четверг, 8 октября, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8654 человека в

  • Рязани — 4504 случая,
  • Рязанском районе — 399,
  • Ряжске — 241,
  • Скопине — 234,
  • Рыбном — 216,
  • Касимове — 207,
  • Сасове — 199,
  • Новомичуринске — 161.
  • Шиловском районе — 157,
  • Скопинском — 148,
  • Рыбновском — 147,
  • Клепиковском районе — 136,
  • Спасском — 136,
  • Касимовском районе — 133,
  • Михайловском — 127,
  • Шилове — 109,
  • Михайлове — 89,
  • Александро-Невском — 76,
  • Сараевском районе — 72,
  • Александро-Невском — 63,
  • Старожиловском районе — 61,
  • Сапожке — 58,
  • Сасовском районе — 57,
  • Кораблине — 54,
  • Шацком районе — 54,
  • Пронском — 52,
  • Спасске-Рязанском и Старожилове — по 50,
  • Сараях — 48.
  • Захаровском районе — 46,
  • Шацке — 43,
  • Пронске — 40,
  • Ряжском районе — 40,
  • Милославском — 38,
  • Милославском и Спас-Клепиках — по 37,
  • Чучкове — 36,
  • Чучковском районе — 36,
  • Кораблинском районе — 33,
  • Захарове — 32,
  • Ухолове — 31, Путятинском районе — 26,
  • Ермишинском районе — 25,
  • Кадоме и Путятине — по 24,
  • Ермиши — 20,
  • Сапожковском районе — 13,
  • Ухоловском — 13,
  • Пителинском районе — 9,
  • Кадомском — 7,
  • Пителине — 6.