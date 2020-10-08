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Рязанские энергетики восстанавливают энергоснабжение в Скопинском районе
Локальные технологические нарушения на двух воздушных линиях произошли из-за пожара и детонации боеприпасов.

Сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» ликвидировали локальные технологические нарушения на двух воздушных линиях 10 кВ в Скопинском районе, которые произошли из-за пожара и детонации боеприпасов.

«После снятия оцепления территории пожара энергетики незамедлительно приступили к осмотру энергообъектов совместно с саперами Минобороны. Было обнаружено 3 обрыва на линиях 10 кВ. В работах задействовали 4 бригады в составе 18 человек и пяти единиц техники. Электроснабжение 15 населенных пунктов восстановлено. Осмотр и устранение возможных повреждений в еще одном населенном пункте энергетики проведут после стабилизации ситуации. На данный момент ведется обезвреживание местности от боеприпасов. На месте происшествия находится руководство „Рязаньэнерго“. Директор филиала Сергей Котенев принимает участие в работе оперативного Штаба. Персонал укомплектован всеми необходимыми материалами. Мы продолжаем активно взаимодействовать с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС и готовы к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул главный инженер «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Александр Пилюгин.

Напомним, 7 октября на территории склада боеприпасов Западного военного округа произошел пожар и детонация боеприпасов. Массовых отключений потребителей зафиксировано не было. Энергетиков перевели в режим повышенной готовности и круглосуточной работы для оперативного устранения любых чрезвычайных ситуаций. К месту происшествия доставили два резервных источника электроснабжения мощностью 50 и 100 кВт для обеспечения работы Штаба под председательством губернатора Николая Любимова и замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, а также подключения необходимого штабного оборудования.