Рязанские энергетики полностью восстановили энергоснабжение в Скопинском районе

Отмечается, что массовых отключений потребителей не зафиксировано.

Сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» восстановили электроснабжение потребителей 16 населенных пунктов в Скопинском районе.

Отмечается, что массовых отключений потребителей не зафиксировано.

Было отключено две линии 10 кВ в зоне ответственности энергокомпании и одна, принадлежащая воинской части. В результате осмотра энергообъектов совместно с саперами Министерства обороны энергетики обнаружили три обрыва на линиях 10 кВ и оперативно провели аварийно-восстановительные работы для подключения потребителей населенных пунктов.

«Сотрудники Рязаньэнерго продолжают находиться в режиме повышенной готовности и круглосуточной работы для оперативного устранения любых чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.