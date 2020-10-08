Рязанец украл металлические отбойники с трассы

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рязанец украл барьерное ограждение с участка трассы Москва-Астрахань в Михайловском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Накануне на дороге сняли старое ограждение, но элементы не увезли с обочины. За ночь пропали восемь элементов.

Полицейские нашли аналогичные конструкции на багажнике автомобиля, припаркованного на обочине трассы в нескольких километрах от места кражи.

Чтобы задержать злоумышленника, сотрудники устроили засаду. Через некоторое время к машине подошел мужчина, он сел за руль и собрался уехать, но его задержали.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 158 УК.