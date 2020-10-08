Рязанец отвез любовницу в лес и едва не убил за отказ уйти от мужа

Мужчина два года уговаривал любовницу развестись и выйти за него замуж, однако женщина отказывалась.

Рязанец отвез любовницу в лес и едва не убил за отказ уйти от мужа. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

41-летняя жительница Спас-Клепиков позвонила в полицию из леса, куда ее увез 46-летний возлюбленный. Мужчина два года уговаривал любовницу развестись и выйти за него замуж, однако женщина отказывалась. Во время прогулки он вновь предложил ей брак и, услышав отказ, схватил за горло с угрозой убить. Женщине удалось сбежать.

Полицейские нашли пострадавшую и злоумышленника. На мужчину завели дело по части 1 статьи 119 УК. Ему грозит до двух лет тюрьмы.