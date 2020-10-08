Рязанцы завоевали медали Первенства России по спортивной радиопеленгации

Рязанцы неоднократно поднимались на пьедестал как в личном, так и в командном зачете.

С 30 сентября по 5 октября в городе Бахчисарай (Крым) прошло Первенство России по спортивной радиопеленгации. В горной местности собрались более 130 спортсменов из 11 регионов России.

Команду Рязанской области представляли 8 спортсменов. В течение 4 дней они соревновались в четырех дисциплинах: «Классика 3,5 Мгц», «Классика 144 Мгц», «Радиоориентирование» и «Спринт».

Рязанцы неоднократно поднимались на пьедестал как в личном, так и в командном зачете:

Александр Миронов стал первым в дисциплине «Спринт» в категории юноши до 15 лет и вторым в дисциплине «Радиоориентирование»;

Михаил Оказин стал вторым в дисциплине «Классика 144 МГц» в категории юноши до 15 лет;

Мария Столярова стала третьей в дисциплине «Радиоориентирование»;

Данил Тюрин стал третьим в дисциплине «Классика 3.5 Мгц «в категории юниоры до 20 лет;

Владислав Михалов стал вторым в дисциплине «Спринт» в категории юноши до 16 лет.

Все спортсмены тренируются под руководством Аллы Андрюниной, педагога Ресурсного центра дополнительного образования. Впереди у них подготовка к новому спортивному сезону.