Россиян не будут штрафовать за отказ от прививок

Новая редакция проекта Кодекса об административных правонарушениях не предусматривает штрафов.

Россиян не будут штрафовать за отказ от прививок. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, передает « Интерфакс ».

Новая редакция проекта Кодекса об административных правонарушениях не предусматривает штрафов.

Ранее была опубликована информация, что проект нового КоАП предусматривал введение для граждан из группы риска штрафов от 5 тыс. до 7 тыс. рублей за нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в области мер в отношении людей с инфекционными заболеваниями, по «проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан».