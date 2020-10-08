Роспотребнадзор: женщины заражаются COVID-19 чаще мужчин

С начала пандемии в России зарегистрировали 1 250 112 случаев заражения коронавирусом.

Директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что в стране зарегистрировали больше число случаев COVID-19 у женщин, чем у мужчин. По его словам, россиянки болеют в 2-3% чаще, передает ТАСС.

С начала пандемии в России зарегистрировали 1 250 112 случаев заражения, выздоровели 1 002 329 человек, умерли 22 056.