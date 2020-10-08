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Рокотянская поздравила путешественника Малахова с днем рождения
Глава Рязани вручила памятный знак «925 лет со дня основания города Рязани».

Глава Рязани Юлия Рокотянская поздравила Почетного гражданина Рязани с днем рождения путешественника Михаила Малахова, сообщила пресс-служба гордумы.

Отмечается, что председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества более 40 лет он посвятил организации экспедиций в различные регионы мира, из них более 30 лет — в Арктику и Антарктиду.

Малахов является одним из создателей программы «Географическое наследие России». В рамках этой программы он организовал 13 научно-исследовательских экспедиций в бывшую Русскую Америку — на Аляску, Алеутские и Гавайские острова — по следам российских первопроходцев (2009-2019), три экспедиции на Шпицберген (2014, 2016) и экспедицию в Центральную Азию (2018).

Михаил Малахов — кавалер орденов «Дружбы народов», «За личное мужество», отмечен правительственными наградами Канады, носит звания «Почетный полярник», «Почетный радист». Его имя занесено в Книгу рекордов России.

Юлия Рокотянская поздравила рязанца с днем рождения.

«Своим трудом Вы прославляете наш город. От всей души благодарю Вас за неравнодушный подход к тому делу, которому Вы служите, за просветительскую работу, которую ведете», — отметила она.

Глава Рязани пожелала имениннику здоровья, бодрости духа и реализации задуманных проектов и вручила памятный знак «925 лет со дня основания города Рязани».