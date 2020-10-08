Пострадавшего после ЧП под Рязанью доставили вертолетом в ОКБ

Всего по состоянию на четверг, 8 октября, известно о 16 пострадавших.

Одного человека госпитализировали в травмцентр ОКБ вертолетом санавиации. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства Рязанской области.

Всего по состоянию на четверг, 8 октября, известно о 16 пострадавших, шесть из которых получили травмы во время пожара на военном складе, 10 — в результате последствий:

11 человек в Скопинском ММЦ (один человек находится в реанимации);

4 человека в Ряжском ММЦ (состояние средней степени тяжести);

1 человек госпитализирован в травмцентр ОКБ вертолетом санавиации.

По данным на 12:00, 8 октября в пунктах временного размещения находятся: 82 человека, в том числе 3 детей: