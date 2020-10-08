Пострадавшего после ЧП под Рязанью доставили вертолетом в ОКБ
Всего по состоянию на четверг, 8 октября, известно о 16 пострадавших.
Одного человека госпитализировали в травмцентр ОКБ вертолетом санавиации. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства Рязанской области.
Всего по состоянию на четверг, 8 октября, известно о 16 пострадавших, шесть из которых получили травмы во время пожара на военном складе, 10 — в результате последствий:
- 11 человек в Скопинском ММЦ (один человек находится в реанимации);
- 4 человека в Ряжском ММЦ (состояние средней степени тяжести);
- 1 человек госпитализирован в травмцентр ОКБ вертолетом санавиации.
По данным на 12:00, 8 октября в пунктах временного размещения находятся: 82 человека, в том числе 3 детей:
- 58 человек в Скопинском районе (41 — Вослебовская школа (2 детей), 17 — Лыжная база в Скопине);
- 16 человека (1 ребенок) в Ряжском районе (общежитие Ряжского колледжа);
- Подготовлены ещё 7 пвр в Скопинском районе, 2 — в Ряжском, 3 — в Пронском, 3 — в Кораблинском, 2 — в Рязанском, 1 — в Милославском районах.