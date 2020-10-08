Оргкомитет обсудил подготовку первого заседания облдумы седьмого созыва

Комитет рассмотрел вопросы о процедуре внесения кандидатур на должности председателя облдумы.

В четверг, 8 октября, прошло заседание организационного комитета по подготовке первого заседания Рязанской облдумы седьмого созыва.

В оргкомитет вошли 15 депутатов — представителей всех партий, прошедших в региональный парламент. Председателем оргкомитета был избран Аркадий Фомин.

Комитет рассмотрел вопросы о процедуре внесения кандидатур на должности председателя облдумы, первого заместителя и заместителя председателя, члена Совета Федерации.

Также обсудили механизм регистрации депутатских объединений, формирование комитетов и комиссий, их руководящего состава.

Фракции и депутаты будут направлять в оргкомитет предложения по кандидатурам до 12:00 12 октября.