На восьми рязанских улицах отключили холодную воду

Воды не будет из-за работ на водопроводе.

Утром в четверг, 8 октября, на восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии .

Из-за работ на водопроводе до 13:00 воды не будет по следующим адресам:

улица Ленина, дом 3, дом 4, дом 6, дом 8, дом 10, дом 12, дом 12а (детсад №59), дом 24, дом 26, дом 27, дом 31, дом 20;

улица Вознесенская, дом 63, дом 65/16, дом 56, дом 60, дом 64;

улица Газетный переулок, дом 2;

улица Урицкого, дом 65, дом 65а, дом 67, дом 69, дом 71/5, дом 64, дом 66.

До 17:00 воду отключили по следующим адресам:

улица Советской Армии, дом 3 корпус 3, дом 3 корпус 2, дом 3 корпус 4, дом 5а (детсад №125);

Касимовское шоссе, дом 36 корпус 1, дом 36 корпус 2, дом 34а;

улица Качевская, дом 34 корпус 3, дом 34 корпус 4, дом 34 корпус 5, дом 36 корпус 1, дом 36 корпус 2.

После окончания ремонтных работ воду дадут на улице Островского, дом 41, дом 43, дом 39 корпус 1 (детсад №81).