На Портовом проезде начали убирать строительный и бытовой мусор

На въезде установили шлагбаум и специальный вагончик для поста охраны.

В среду, 7 октября, муниципальные предприятия «Дирекция благоустройства города», «Водоканал», «Техобеспечение» приступили к расчистке территорий на Портовом проезде. Работы организовали по поручению замглавы администрации Владимира Бурмистрова в рамках осеннего месячника по благоустройству.

Ранее на этой территории выявили случаи складирования строительного и бытового мусора, а также нарушения, связанные с перевозкой сыпучих материалов на грузовиках без покрытия брезентом.

Чтобы напомнить водителям о необходимости соблюдать правила, установили информационные щиты, предупреждающие о штрафах. На въезде появились дорожные знаки «Проезд запрещен» и «Остановка и стоянка запрещена».

Также на въезде установили шлагбаум и специальный вагончик для поста охраны. Рассматривается вопрос об организации круглосуточного дежурства. Планируется установка видеокамер.