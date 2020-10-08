Любимов предложил оставить Фомина председателем облдумы
Любимов предложил наделить полномочиями члена Совфеда Игоря Морозова.
Николай Любимов предложил оставить Аркадия Фомина председателем облдумы. В среду, 7 октября, губернатор выступил на заседании президиума регионального политического совета Рязанского регионального отделения «Единой России»,
Любимов также предложил наделить Игоря Морозова полномочиями члена Совфеда, а на должность руководителя фракции партии «Единая Россия» в облдуме — Татьяну Панфилову.
Все предложения одобрили.