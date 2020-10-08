\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
17°
Птн, 09
15°
Сбт, 10
15°
ЦБ USD 77.92 -0.17 09/10
ЦБ EUR 91.7 -0.11 09/10
Нал. USD 77.35 / 79.1 18:19
Нал. EUR 91.01 / 91.7 17:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
6 часов назад
1 194
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
12 часов назад
1 994
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
28 294
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
22 036
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Калужский кольцевой маршрут получит московские автобусы с пробегом
Уточняется, что хоть автобусы и были в эксплуатации, но они находятся в технически исправном состоянии.

Маршрут №3 в Калуге получит московские автобусы с пробегом. Об этом рассказал замдиректора по оперативному управлению Управления калужского троллейбуса Михаил Мирзоев, передают «Калужские новости».

Правительство Москвы передаст Калуге 17 ЛиАЗов, ранее обслуживающих столичную инфраструктуру.

Уточняется, что хоть автобусы и были в эксплуатации, но они находятся в технически исправном состоянии.

Часть автобусов будет пущено по кольцевому маршруту, остальные будут рассредоточены по маршрутам Правобережья.