Калужский кольцевой маршрут получит московские автобусы с пробегом

Уточняется, что хоть автобусы и были в эксплуатации, но они находятся в технически исправном состоянии.

Маршрут №3 в Калуге получит московские автобусы с пробегом. Об этом рассказал замдиректора по оперативному управлению Управления калужского троллейбуса Михаил Мирзоев, передают « Калужские новости ».

Правительство Москвы передаст Калуге 17 ЛиАЗов, ранее обслуживающих столичную инфраструктуру.

Уточняется, что хоть автобусы и были в эксплуатации, но они находятся в технически исправном состоянии.

Часть автобусов будет пущено по кольцевому маршруту, остальные будут рассредоточены по маршрутам Правобережья.