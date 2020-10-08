Из-за нарушений санитарных норм в «Премьере» наказали предпринимателя

Проверку провели сотрудники Роспотребнадзора.

В ТРЦ «Премьер» наказали индивидуального предпринимателя, которая нарушала санитарно-гигиенические нормы и не соблюдала противоэпидемические меры. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Проверку провели сотрудники Роспотребнадзора. Она показала, что в торговой точке индивидуального предпринимателя:

не соблюдали правила личной гигиены, не использовали антисептики;

не организовали дезинфекционный режим;

не было документов, подтверждающих проведение дезинфекции;

не организовали выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу.

В отношении рязанки возбудили дело по части 2 статьи 6.3 КоАП. Ее признали виновным и оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.