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Агентство S&P повысило долговременные рейтинги «Росгосстраха»
Ранее у старейшего страховщика России действовали рейтинги «BB-".

Международное агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг ПАО СК «Росгосстрах» до уровня «BB», прогноз по рейтингам — «стабильный». Ранее у старейшего страховщика России действовали рейтинги «BB-".

«Мы отмечаем, что ПАО СК «Росгосстрах» продолжает успешно справляться с негативными последствиями экономической и финансовой стрессовой ситуации, обусловленной влиянием пандемии COVID-19, а также снижением цен на нефть и волатильностью рынков капитала, — подобно сопоставимым страховым компаниям с более высокими рейтингами, — говорится в сообщении агентства. — ПАО СК «Росгосстрах» продолжает улучшать показатели капитализации за счет удержания накапливаемой прибыли, роста страховых премий и высокого коэффициента рентабельности капитала (ROE)».

К числу позитивных рейтинговых факторов аналитики S&P относят профиль бизнес-рисков «Росгосстраха» и продолжающийся рост базы страховой премии. Напомним, что объем собранной «Росгосстрахом» премии в январе-июне 2020 года составил 40,9 млрд рублей, что выше прошлогоднего показателя на 11%. При этом прирост обеспечен по большинству видов страхования. Чистая прибыль по ОСБУ за этот период составила 6,3 млрд рублей, что на 63% выше прибыли за первое полугодие 2019-го.

«Мы ожидаем, что рост бизнеса страховой компании продолжится в 2021 году», — аргументируют аналитики S&P свой прогноз по рейтингам «Росгосстраха».

«Признание авторитетным рейтинговым агентством заслуг нашей команды, сумевшей быстро перестроиться в непростой экономической и санитарно-эпидемиологической ситуации, укрепляет нашу уверенность в выбранной бизнес-стратегии, — говорит Генеральный директор «Росгосстраха» Геннадий Гальперин. — И нам вдвойне приятно, что повышение рейтингов произошло сразу после Дня страховщика — а это, напомню, не только профессиональный праздник, но и день рождения нашей компании, которая вступила в свой юбилейный год и намерена встретить свое столетие в качестве одного из локомотивов преобразований на российском страховом рынке».