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А что в кино? «Гудбай, Америка», «Kitoboy» и другие новинки
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

На этой неделе на экраны выходит долгожданный фильм Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка», премьера которого была отложена с апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Российский фильм «Kitoboy» режиссера и сценариста Филиппа Юрьева завоевал сразу несколько наград фестиваля «Кинотавр», а также награду в программе Venice Days от молодежного жюри 77-го Венецианского кинофестиваля.

Боевик «Честный вор» с Лиамом Нисоном в главной роли рассказывает о профессиональном грабителе банков, который решил завязать со своим ремеслом.

Новинки для детей и их родителей — мультфильмы «Гномы в деле» и «Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».