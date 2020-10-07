Врач рассказала о неочевидных признаках тяжелого развития COVID-19

Важно не пропустить развитие гипоксии, считает врач.

Врач-инфекционист Галина Гольцман рассказала о том, как не пропустить у себя признаки тяжелого развития коронавируса, передает РИА Новости.

Она сообщила, что необходимо следить за уровнем насыщения крови кислородом (сатурацией), чтобы не пропустить развития гипоксии. Это нужно делать с помощью специального прибора — пульсоксиметра.

Врач посоветовала измерять уровень насыщения кислорода даже если человек себя хорошо чувствует.

«Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу», — пояснила специалист.

Кроме того, Гольцман напомнила о том, как нужно лечить от обычного ОРВИ: пить больше жидкости, много спать и при необходимости пить жаропонижающее.