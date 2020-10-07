Воспитанницы рязанской академии тенниса стали финалистками чемпионата России

Представители академии поздравили спортсменок и их тренеров и пожелали им дальнейших успехов.

Воспитанницы рязанской Академии тенниса имени Озерова Анастасия Гасанова и Дарья Мишина стали финалистками чемпионата России, который завершился в Казани 27 сентября.

В первом круге Анастасия Гасанова встретилась с Елизаветой Дементьевой — 6:1 6:0. Второй круг прошла в трехсетовой борьбе с Евгенией Левашовой — 2:6 6:3 7:6 (7). В ¼ финала рязанка обыграла Элину Аванесян 6:0 6:0. В финал она вышла, одержав победу над Анастасией Тихоновой в двух сетах — 6:0 7:6 (5).

В первом круге Дарья Мишина обошла Ксению Ласкутову со счетом 6:4 6:1. Во втором круге в трех сетах одолела Веронику Пепеляеву — 6:3 4:6 6:0. В ¼ финала рязанка обыграла Ольгу Дорошину — 7:6 (4), 7:6 (7). В матче за выход в финал она встретилась с казанской спортсменкой Полиной Кудерметовой — 6:3 7:5.

В финале Гасанова и Мишина разыграли между собой матч, который завершился со счетом 6:2 6:3 в пользу Анастасии Гасановой.

Представители академии поздравили спортсменок и их тренеров и пожелали им дальнейших успехов.