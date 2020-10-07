Вирусолог сказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19

Вирусолог призвал больше информировать население о коронавирусе.

Член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19. По его словам, из-за инкубационного периода это произойдет не раньше конца октября, передает РИА Новости.

По словам Зуева, пока рано говорить об ужесточении мер. Этот вопрос, как он считает, следует поднять к началу ноября. Вирусолог призвал больше информировать население о коронавирусе.