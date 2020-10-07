В США скончался рок-гитарист Эдвард ван Хален

В 2000-м году у музыканта диагностировали рак языка.

Американский гитарист и основатель рок-группы Van Halen Эдвард ван Хален умер в возрасте 65 лет, пишет ТАСС.

В 2000-м году у музыканта диагностировали рак языка. Ему пришлось удалить часть этого органа, а в 2002-м году он объявил о полном выздоровлении. В 2019 году стало известно, что ван Хален в течение пяти лет тайно лечился от рака горла.

Van Halen — американская хард-рок-группа, основанная в 1972 году в Калифорнии братьями Эдвардом и Алексом ван Халенами. Коллектив считается одним из самых коммерчески успешных и находится на 19-м месте в списке самых продаваемых исполнителей в истории США.

В 2007 году Van Halen была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Ван Хален входит в список «100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone» и возглавляет рейтинг «100 величайших гитаристов всех времен по версии читателей журнала Guitar World».