В Рязани задержали наркокурьера с «синтетикой»
Возбуждено уголовное дело.
У рязанки изъяли 300 граммов «синтетики»,
Оперативники задержали 20-летнюю девушку, которая распространяла наркотики через интернет-магазин.
Полицейские обнаружили у рязанки сверток с 18 граммами N-метилэфедрона.
Также оперативники нашли две закладки, уже сделанные ранее девушкой: на улице 1-ая Красная изъяли 30 граммов, в лесопосадке на окраине Московского района — более 270 граммов наркотика.
Общая масса изъятой «синтетики» составила 320 граммов.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
Ей грозит до 20 лет или пожизненное лишение свободы.