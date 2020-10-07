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В Рязани задержали наркокурьера с «синтетикой»
Возбуждено уголовное дело.

У рязанки изъяли 300 граммов «синтетики», сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники задержали 20-летнюю девушку, которая распространяла наркотики через интернет-магазин.

Полицейские обнаружили у рязанки сверток с 18 граммами N-метилэфедрона.

Также оперативники нашли две закладки, уже сделанные ранее девушкой: на улице 1-ая Красная изъяли 30 граммов, в лесопосадке на окраине Московского района — более 270 граммов наркотика.

Общая масса изъятой «синтетики» составила 320 граммов.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Ей грозит до 20 лет или пожизненное лишение свободы.