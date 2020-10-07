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В России предложили уравнять права матерей и отцов в декрете
В России доля отцов, уходящих в декретные отпуска, достаточно мала — примерно не более 2%.

В России предложили уравнять права матерей и отцов в декрете, пишут «Известия».

Отмечается, что женщина в декрете может встать на учет в центр занятости. Там ей предложат курсы по повышению квалификации. Т. е. она может освоить новую специальность. Для мужчин, которые находятся в декрете, таких курсов нет.

В настоящий момент в Минтруда направили соответствующий законопроект.

Сообщается, что в России доля отцов, уходящих в декретные отпуска, достаточно мала — примерно не более 2%.