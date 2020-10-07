В России предложили уравнять права матерей и отцов в декрете
В России доля отцов, уходящих в декретные отпуска, достаточно мала — примерно не более 2%.
В России предложили уравнять права матерей и отцов в декрете,
Отмечается, что женщина в декрете может встать на учет в центр занятости. Там ей предложат курсы по повышению квалификации.
В настоящий момент в Минтруда направили соответствующий законопроект.
Сообщается, что в России доля отцов, уходящих в декретные отпуска, достаточно мала — примерно не более 2%.