В Калужской области живодер до смерти забил собаку по просьбе друга

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

В Калужской области в городе Жиздра живодер до смерти забил собаку по просьбе друга, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина отвел собаку приятеля в лес, подвесил к дереву за задние лапы и избил.

Раненого пса обнаружили местные жители, заметившие, что мужчина выходит из леса один. Они вызвали ветеринара, однако животное спасти не удалось.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).