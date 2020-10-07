В Калуге незаконно вырубили лес на полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело.

Мужчина вырубил лес на арендованном участке и нанес ущерб, оцениваемый более чем в полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Отмечается, что в полицию обратились люди, которые сообщили о вырубке леса на одном из земельных участков. На место выехал участковый, который подтвердил поступившую информацию.

Оказалось, что деревья вырубил мужчина. Он рассказал, что взял участок в аренду, а деревья мешают ему проводить земледельческие работы.

При проверке документов выяснилось, что разрешения на вырубку леса мужчина не получал. Общее количество вырубленных деревьев составило 161, сумма причиненного ущерба составила более 590 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».Ведется следствие.