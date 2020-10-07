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В Instagram появится новая функция для борьбы с оскорблениями
Также Instagram будет предупреждать пользователя, если тот захочет написать неуместное сообщение.

В Instagram появится новая функция для борьбы с оскорблениями, передает РИА Новости.

Теперь оскорбительные комментарии будут скрываться автоматически. Однако, если человек все же захочет их увидеть, он сможет развернуть вкладку «Посмотреть все комментарии».

Также Instagram будет предупреждать пользователя, если тот захочет написать неуместное сообщение. Ему предложат еще раз обдумать необходимость такой публикации.