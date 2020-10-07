В аварии около «Центрального» автовокзала пострадали двое

Ранее появилось видео с места ДТП.

В аварии, которая произошла 6 октября около «Центрального» автовокзала, пострадали двое. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в 17:30. По предварительным данным, Volkswagen направлялся в сторону улицы Мервинской и столкнулся с ВАЗ 2114, выезжавшим с парковки «Премьера».

В результате травмы получила пассажирка Volkswagen 1953 года рождения и водитель «четырнадцатой» 1987 года рождения. Их на месте осмотрели сотрудники «скорой» и отпустили домой.

Напомним, ранее появилось видео с места ДТП.