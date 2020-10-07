В аварии около «Центрального» автовокзала пострадали двое
Ранее появилось видео с места ДТП.
В аварии, которая произошла 6 октября около «Центрального» автовокзала, пострадали двое. Об этом сообщила
Авария произошла в 17:30. По предварительным данным, Volkswagen направлялся в сторону улицы Мервинской и столкнулся с ВАЗ 2114, выезжавшим с парковки «Премьера».
В результате травмы получила пассажирка Volkswagen 1953 года рождения и водитель «четырнадцатой» 1987 года рождения. Их на месте осмотрели сотрудники «скорой» и отпустили домой.
Напомним, ранее появилось видео с места ДТП.