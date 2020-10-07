Угрожавшему убить приятеля клепиковцу вынесли приговор

Решение вступило в законную силу.

Жителю Клепиковского района, который угрожал убить приятеля, вынесли приговор. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошел в августе. Известно, что двое мужчин поссорились. Чтобы напугать оппонента, клепиковец схватил доску и, угрожая убийством, бросил ее в него. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8 месяцам условного заключения с испытательным сроком в полтора года.

Решение вступило в законную силу.