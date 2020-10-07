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Туроператоры помогут отдыхающим сдать тесты на COVID-19
Туроператоры могут напрямую договориться с лабораториями о специальных ценах для клиентов.

Туроператоры помогут отдыхающим сдать тесты на COVID-19. Об этом в среду, 7 октября, сообщила Ассоциация туроператоров.

Туристам нужно сдавать тесты на коронавирус для выезда за границу или по возвращению из-за рубежа. Туроператоры могут напрямую договориться с лабораториями о специальных ценах для клиентов.

Возможен дополнительный сервис — агенты туроператора будут сами записывать туристов на тест. По предварительным оценкам, комиссия в таких случаях составит пять процентов от стоимости услуги.